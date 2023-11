Milano: furto in azienda logistica per un milione di euro di valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- un milione di euro in telefoni cellulari di vari modelli, questo il valore del bottino acquisito da una batteria di non meno di 10 persone presso una ditta logistica in viale delle Industrie a Settala nel milanese. Il furto sarebbe avvenuto attorno alle ore 4.30 di questa notte e il gruppo di malviventi avrebbe raggiunto la ditta a bordo di 4 auto e 2 furgoni, utilizzando altri mezzi sul posto al fine di bloccare le vie di accesso. Dopo aver forzato il cancello del passaggio carrabile, il gruppo ha asportato 14 bancali contenenti i telefoni cellulari prima di darsi alla fuga. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della CompagniaSan Donato. (Rem)