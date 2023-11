Clima: Benigni (FI), problemi non si risolvono bloccando strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente 'Ultima generazione' rappresenta la frangia più estremista degli ambientalisti, ma il cambiamento climatico non si combatte bloccando le strade e impedendo alle persone di recarsi al lavoro o magari in ospedale per un'emergenza. Io avrei preferito vedere quei ragazzi che oggi bloccano strade e infrastrutture andare a pulire i boschi o i letti dei fiumi, perché solo essendo costruttivi e dimostrando che si tiene davvero ad una cosa si può essere credibili quando si portano avanti delle battaglie". Lo ha detto Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro, ospite a "Mattino 5", su Canale 5. "Tutti noi - ha aggiunto il parlamentare - abbiamo a cuore la natura. Il tema è capire chi sta al centro, se la persona o la natura. Io credo che sia l'uomo a dovere essere al centro: è l'uomo che si deve occupare della cura dei territori. Quando ero piccolo, mi ricordo che mio nonno, quando andava a fare le passeggiate nei boschi, tornava sempre con della legna. Fanno tutti così, mi diceva, perché teniamo puliti i boschi. Oggi questo non si fa più, e nessuno si occupa più della manutenzione dei territori, specialmente di quelli di montagna. Questo dobbiamo fare, ma certamente non è bloccando le strade e le persone che si risolvono i problemi". (Rin)