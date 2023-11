Imprese: a Eicma presente lo stand di Fiat e Fiat Professional dedicato ai veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre fervono i preparati per l'Edizione numero 80 di Eicma 2023, che torna dal 7 al 12 novembre a Fiera Milano Rho (le giornate del 7 e 8 sono dedicate esclusivamente a stampa e operatori del settore), Fiat e Fiat Professional confermano la propria presenza da espositori con uno stand dedicato ai propri veicoli commerciali elettrici e una grandissima novità: la Fiat Topolino. Dopo il successo del 2022, i padiglioni di Fiera Milano accolgono nuovamente lo stand Fiat e Fiat Professional (B58 al padiglione 18). Qui il grande pubblico di Eicma troverà un'esposizione dedicata agli amanti delle due ruote: Fiat Professional esibirà infatti i modelli elettrici E-Ducato ed E-Scudo, entrambi allestiti ad hoc per il trasporto delle di moto e delle bici. Non è finita qui, nello stand Fiat l'attesissima Topolino farà il suo debutto in società. La soluzione ideale per la mobilità urbana, in grado di andare ovunque grazie alle sue dimensioni contenute e alla mobilità 100 per cento elettrica. Nello spazio Fiat e Fiat Professional si potrà inoltre incontrare Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, e Gianluca Zampese, Stellantis LCV Business Unit Manager per l'Italia. Nella giornata di martedì 7 novembre allo stand sarà presente anche Vanni Oddera, ambassador di Fca. Visitare lo stand sarà un'occasione per dare uno sguardo al futuro e per vedere dal vivo una delle novità del panorama automotive italiano, nonché scoprire altri modi di spostare sé stessi e le proprie due ruote. (Com)