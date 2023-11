Etiopia: Faki (Commissione Ua) elogia progressi compiuti a un anno da accordo di pace di Pretoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, si è congratulato con i cittadini etiopi per aver "abbracciato la pace, il dialogo nazionale e la riconciliazione", in occasione del primo anniversario della firma dell'accordo di pace di Pretoria del 2 novembre 2022, che ha posto fine al conflitto nel Tigrè. "Il presidente rende omaggio al governo etiope, sotto la guida del primo ministro Abiy Ahmed, e alla dirigenza del Tplf (Fronte di liberazione del popolo del Tigrè) per il sacrificio, l'impegno incrollabile e la volontà politica reciproca di mettere a tacere in modo permanente le armi nella regione del Tigrè attraverso l'attuazione costante, tempestiva e continua dell'Accordo di Pretoria agevolato dall'Ua", si legge in una nota. "Nello spirito delle soluzioni africane ai problemi africani, il presidente riconosce il ruolo esemplare e i contributi delle parti interessate africane all’accordo di pace, in particolare del Consiglio di pace e sicurezza dell’Ua, che ha approvato l’accordo di pace il 9 novembre 2022; il gruppo di alto livello composto da tre membri, comprendente gli ex presidenti Olusegun Obasanjo (Nigeria), Uhuru Kenyatta (Kenya) e l'ex vicepresidente Pumzile Mlambo-Ngcuka (Sudafrica), e allo stesso modo, il governo del Sudafrica per aver ospitato con successo l'UA- condotto colloqui di pace", prosegue la dichiarazione. (segue) (Res)