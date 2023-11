Etiopia: Faki (Commissione Ua) elogia progressi compiuti a un anno da accordo di pace di Pretoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione Ua accoglie inoltre con favore le prestazioni fondamentali del gruppo di esperti africani in servizio nell'ambito della Missione di monitoraggio, verifica e conformità (Mvcm) dell'Ua nella regione del Tigrè, lanciata il 29 dicembre 2022 a Macallè. "Loda inoltre tutti gli Stati membri dell'Ua, in particolare i governi di Kenya, Nigeria e Sudafrica, per il sostegno offerto all'Mvcm attraverso il tempestivo dispiegamento di personale in uniforme per monitorare l'accordo di pace. Il presidente estende inoltre la sua gratitudine ai partner, in particolare alla Banca africana di sviluppo, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), alle Nazioni Unite, agli Stati Uniti d'America, all'Unione europea, nonché ad altri partner dell'Ua per il loro sostegno concreto al processo di pace in Etiopia guidato dall’Ua. Il presidente plaude agli importanti traguardi raggiunti nell'attuazione dell'Accordo di pace e della sua roadmap di Nairobi. A questo proposito, il presidente sottolinea la consegna delle armi pesanti e medie, il ripristino dei servizi di base, la ripresa delle scuole e delle attività commerciali nella regione del Tigrè, l'istituzione di un'amministrazione regionale ad interim, nonché il gruppo di lavoro sulla giustizia di transizione come Commissione nazionale per il reinserimento". (segue) (Res)