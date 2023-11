Etiopia: Faki (Commissione Ua) elogia progressi compiuti a un anno da accordo di pace di Pretoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste azioni vitali - conclude la nota - dimostrano con forza l’impegno delle parti firmatarie nel tracciare un percorso per la pace e la sicurezza sostenibili in Etiopia. "In conclusione, il presidente riafferma la piena solidarietà e l’impegno dell’Ua a intensificare il sostegno all’attuazione dell’Accordo di pace mentre l’attuazione passa alla fase cruciale del processo di smilitarizzazione. Rassicura il popolo e il governo dell'Etiopia che l'Ua è pronta a consolidare i risultati ottenuti e a risolvere le questioni pendenti nell'attuazione dell'Accordo. Il presidente ribadisce l’imperativo di costruire e sostenere collettivamente la pace nella regione del Tigrè e in Etiopia nel suo insieme e, per estensione, nell’intera regione del Corno d’Africa". (Res)