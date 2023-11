Regno Unito: Banca d'Inghilterra mantiene invariato il tasso di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra (BoE) manterrà al 5,25 il tasso di riferimento, nel contesto di una crescita economica quasi nulla fino all’inizio del 2025. La banca centrale ha tagliato le sue previsioni di crescita per quest’anno, per il prossimo e per il 2025, con un aumento del Pil pari a zero prevista anche per il 2024. La BoE ha affermato di aspettarsi che l’inflazione cali rapidamente nei prossimi mesi, scendendo sotto il 5 per cento in ottobre e verso il 3 per cento entro la fine del prossimo anno. (Rel)