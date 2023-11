Azerbaigian: ministro Finanze, 7 miliardi di dollari negli ultimi 3 anni per ripristino aree liberate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre anni, 2023 compreso, in Azerbaigian sono stati destinati complessivamente 12 miliardi di manat (7 miliardi di dollari) per il ripristino delle aree liberate. Lo ha detto il ministro delle Finanze azerbaigiano, Samir Sharifov, durante una riunione sulla legge di bilancio del 2024 del Comitato per la politica economica, l’industria e l’imprenditorialità del Parlamento. Come riporta l’agenzia di stampa “Apa”, Shafirov ha ricordato che inizialmente erano stati stanziati 7,4 miliardi di manat (4,3 miliardi di dollari), ma che successivamente “si è pensato di indirizzare in questa direzione le entrate aggiuntive e i risparmi di alcune istituzioni statali, passando a 12 miliardi di manat (7 miliardi di dollari)”. Un disegno di legge presentato oggi prevede invece 4 miliardi di manat (2,4 miliardi di dollari) dal bilancio statale dell’anno prossimo per la ricostruzione e restaurazione di città e villaggi della regione del Karabakh. (Rum)