Regno Unito-Ue: colloquio Sunak-von der Leyen su Ucraina e Medio Oriente

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha avuto un colloquio bilaterale con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a margine dell’Ai Safety Summit in corso a Bletchley Park. A quanto si apprende, i due hanno parlato delle crisi in Medio Oriente e in Ucraina e della necessità di proseguire l’invio di aiuti umanitari destinati alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Su questo tema, in particolare, i due hanno discusso di come, attraverso vari canali diplomatici, si stia lavorando alla consegna di ulteriori aiuti e alla liberazione degli ostaggi nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. (Rin)