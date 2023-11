Milano: Buscemi, pluralità e diversità con nuove iscrizioni al Famedio quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei brevi tratti biografici delle nuove personalità che "quest'anno iscriviamo al Famedio, Milano può riscoprire la sua pluralità, la sua diversità, con tanti punti di forza differenti". Queste sono alcune delle parole recitate dalla Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, in occasione della cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai nuovi Benemeriti iscritti nel Famedio che si è svolta oggi a Milano. "La nostra città sa che è nelle differenze di idee, visioni e culture, che si sviluppano le condizioni capaci di innovare i nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre vite. E questo tesoro è custodito qui, in questo luogo. Grazie.vissute negli ultimi anni. Dobbiamo però affrontarle con il coraggio, la determinazione e lo spirito di chi riposa in questo tempio della fama, perché i tanti esempi di virtù civica custoditi dal Famedio del Monumentale rappresentano la guida migliore per la Milano del presente e del futuro" ha continuato Buscemi. "Le nuove iscrizioni al Famedio del Monumentale ravvivano la consapevolezza di quanta energia sia diffusa a Milano, di quante persone di valore ogni giorno scrivano pagine da tramandare alle future generazioni. Custodire il ricordo delle virtù civiche dà a questa cerimonia un significato sempre attuale" ha aggiunto. (Rem)