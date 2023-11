Germania: aggressioni Duisburg, l'autore confessa di aver colpito per lo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autore delle aggressioni con arma da taglio avvenute a Duisburg ad aprile scorso ha confessato di aver agito per l'organizzazione terroristica Stato islamico. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che si tratta di un 27enne siriano richiedente asilo in Germania dal 2016, arrestato nella stessa città nella notte tra il 22 e il 23 aprile e da allora detenuto. Dal 23 ottobre, l'aggressore è sotto processo al tribunale di Duesseldorf e oggi ha ammesso davanti ai giudici di aver agito per soddisfare le richieste dello Stato islamico di uccidere i suoi nemici. L'imputato ha aggiunto di aver voluto vendicare “tutti i crimini contro i musulmani” e di mirare a mietere quante più vittime possibile. Accusato di omicidio, triplice tentato omicidio e lesioni gravi pericolose, il siriano ha infine dichiarato che il gruppo terristico espanderà i fronti di battaglia “finché l’intera terra non diventerà un unico jihad”. (segue) (Geb)