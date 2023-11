Germania: aggressioni Duisburg, l'autore confessa di aver colpito per lo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Titolare di permesso di soggiorno in Germania, il detenuto è ritenuto dalla Procura generale federale (Gba) un sostenitore dello Stato islamico che avrebbe agito spinto da un movente jihadista al fine di uccidere “infedeli” in Germania. Su delle carte ritrovate dagli inquirenti nella sua abitazione, l’autore degli attacchi aveva annotato in arabo la composizione di esplosivi e gas tossici, su altre alcuni passaggi del Corano. Si tratterebbe di brani diretti “esplicitamente contro gli infedeli”. Inoltre, su una parete dell’alloggio, era stata incorniciata una formula utilizzata anche dai salafiti contro i non musulmani. L’aggressore aveva scritto su una lavagna nel proprio appartamento slogan riconducibili allo Stato islamico. Nel telefono cellulare del siriano è stato trovato materiale fotografico che inneggia all’Islam radicale. (segue) (Geb)