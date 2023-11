Germania: aggressioni Duisburg, l'autore confessa di aver colpito per lo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i contatti del 27enne su Facebook figurano, infine, profili vicini agli ambienti jihadisti. Il richiedente asilo è giunto in Germania dalla Libia attraverso la rotta balcanica. Dall’esame della memoria del suo cellulare, è emerso che nei mesi precedenti all’aggressione, l’uomo aveva inviato messaggi con cui descriveva la Germania come “uno sporco Paese” in cui si trovava a disagio. Nella serata del 18 aprile, il siriano ferì gravemente con un’arma da taglio quattro persone all’interno di una palestra di Duisburg, mentre il 9 dello stesso mese aveva colpito a morte con un coltello un 35enne non lontano dalla propria abitazione, tentando di decapitarlo. (Geb)