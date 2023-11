Speciale difesa: Crosetto a incontro trilaterale tra Italia, Giappone e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia, Giappone e Regno Unito lavorano assieme per racchiudere nel Global Combat Air Programme (Gcap) le migliori capacità e tecnologie. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al termine dell'incontro con il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito, Grant Shapps e il Consigliere Speciale del ministro della Difesa del Giappone, Yoshiaki Wada, avvenuto a Roma, a Palazzo Aeronautica. “Stiamo lavorando insieme affinché il Gcap racchiuda le migliori tecnologie e capacità di Italia, Giappone e Regno Unito. Un progetto trilaterale basato su un'uguale partecipazione in termini di costi e benefici e sulla condivisione delle migliori tecnologie tra i nostri tre Paesi". SI è trattato di un "lungo e importante colloquio durante il quale sono state poste le basi per la definizione del trattato per avviare l'iter parlamentare che verrà firmato a Tokyo entro la fine dell'anno". Il Gcap prevede la realizzazione di un nuovo velivolo di sesta generazione, un programma con rilevanti ricadute per la sicurezza e lo sviluppo tecnologico dei tre Paesi, oltre che nel campo tecnologico, dell’innovazione, ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e della difesa. L’incontro segue il trilaterale dello scorso 13 settembre tra i rappresentanti di Italia, Regno Unito e Giappone. Il Memorandum of Cooperation (MoC) tra i tre Paesi è stato firmato lo scorso 16 dicembre sulla base delle solide e durature relazioni tra i tre Paesi, fondate sui valori di libertà, democrazia, diritti umani e stato di diritto. (Com)