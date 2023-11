Speciale difesa: Medio Oriente, ministro Difesa Israele, a Gaza risultati importanti contro "i terroristi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno ottenendo "immensi risultati" nelle operazioni di terra nella striscia di Gaza, "colpendo terroristi di tutti i livelli, dai combattenti sul campo a quelli di alto rango". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Yoav Gallant, durante una valutazione dell'offensiva in corso nell'exclave palestinese, sottolineando: "Sono impressionato dalle attività delle nostre forze. Si tratta di un'azione determinata e decisa. C'è una forte cooperazione tra le forze di terra e quelle aeree". Gallant ha anche detto che le Idf "stanno scovando i tunnel sotterranei e costringendo i terroristi a uscire", aggiungendo che anche Israele ha dovuto pagare dei prezzi "come accade in ogni battaglia", in riferimento ai 15 militari israeliani morti finora nelle operazioni di terra. (Res)