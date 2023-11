Speciale difesa: Medio Oriente, ministero Esteri tedesco, Israele deve difendersi con proporzionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha il legittimo diritto di difendersi dall'attacco del movimento islamista palestinese Hamas, ma con “proporzionalità”, in modo da proteggere i civili usati dal gruppo come “scudi umani” nella Striscia di Gaza. È quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Sebastian Fischer, che in questo modo ha commentato la strage nel campo profughi di Jabalia dove i bombardamenti aerei delle Forze di difesa israeliane hanno causato numerosi morti e feriti tra gli abitanti. Fischer ha poi dichiarato: “Osserviamo con grande preoccupazione la situazione della popolazione civile a Gaza”. Per il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Hamas “si nasconde” dietro gli abitanti del territorio palestinese, che usa come “scudi umani” e “sacrifica”. Il funzionario ha, infine, affermato che “ogni vittima civile” nel conflitto tra Israele e Hamas è “di troppo”. (Geb)