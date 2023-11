Cimiteri: Santori (Lega), affondano nel degrado, due novembre flop Gualtieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma dove e come si intervenga seriamente non è dato sapere, se le migliaia di lamentele di coloro che lottano da anni contro il declino del camposanto continuano a cadere nel vuoto mentre incuria, guasti, mancanza di controlli, erbacce, fili che fluttuano al vento tra lapidi spezzate, sicurezza dimenticata e frequenti atti vandalici, fanno di abbandono e sporcizia i padroni tra viali e sepolcri ridotti in condizioni vergognose. Il sindaco dimentica ancora una volta i cittadini, quelli vivi, e anche quelli morti, fra i click di procedure e automatismi che consentono ad Ama di impantanare le richieste di interventi da parte dei romani che non si stancano di inviare mail in Campidoglio e di chiedere provvedimenti attraverso i canali dedicati. Senza mai risposte e azioni adeguate. Ora basta, la Roma del Pd rischia di non poter tornare indietro dalla continua e arrogante propaganda che promuove l'umiliazione di tutti gli abitanti, costretti a subire uno squallore devastante che inghiotte perfino gli affetti e la memoria della città", conclude Santori. (Com)