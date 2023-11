Germania: Sicurezza informatica, situazione da tesa a critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della sicurezza informatica in Germania è “da tesa a critica”, con il livello di minaccia nello spazio cibernetico “più alto che mai”. Il pericolo è aumentato e potrebbero crescere ulteriormente, tra l'altro a causa dell'utilizzo improprio di modelli di intelligenza artificiale come ChatGpt. È quanto afferma l'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi) nel rapporto sul periodo compreso tra il primo giugno 2022 e il 30 giugno scorso. Il documento è stato presentato oggi a Berlino dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, e dalla direttrice del Bsi, Claudia Plattner. Nel rapporto si legge che, ogni giorno, vengono registrate 68 nuove vulnerabilità nei prodotti software, con un incremento del 25 per cento su base annua. Per il Bsi, è preoccupante che il 15 per cento di queste vulnerabilità siano classificate come critiche. Tra il primo giugno 2022 e il 30 giugno scorso, sono state create in media 250 nuove varianti di malware al giorno. Il Bsi avverte poi che l'utilizzo dell’intelligenza artificiale comporta dei rischi, con i dati che potrebbero essere manipolati per azioni di disinformazione e influenza dell'opinione pubblica. Nella programmazione, afferma infine l'Ufficio federale per la sicurezza informatica, l'intelligenza artificiale può moltiplicare le vulnerabilità. (Geb)