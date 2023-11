Cina-Usa: Pechino invierà delegazione a Washington per consultazioni su controllo armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invierà una delegazione negli Stati Uniti per tenere colloqui sul controllo degli armamenti e sulla non proliferazione. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri, precisando che le consultazioni si terranno a Washington la prossima settimana. Stando a quanto riferito dal "Wall Street Journal", la delegazione cinese sarà guidata dal direttore del dipartimento per il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri cinese, Sun Xiaobo. Gli Usa saranno invece rappresentati dall'omologa del dipartimento di Stato, Mallory Stewart. Quelle della prossima settimana saranno le prime consultazioni Cina-Usa sul controllo degli armamenti dall'amministrazione dell'ex presidente statunitense Barack Obama. Il dipartimento di Stato e l'ambasciata cinese a Washington non hanno per ora fornito dettagli sulle tempistiche e sul formato dei colloqui. Stando a quanto riferito dal Pentagono questo mese, le testate nucleari operative in Cina ammontano attualmente a più di 500 e probabilmente eccederanno le mille unità entro il 2030. I colloqui sugli armamenti, così come quelli tenuti dal ministro degli Esteri Wang Yi a Washington la scorsa settimana con il presidente Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, potrebbero anticipare il summit tra Biden e l'omologo cinese Xi Jinping a margine del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in calendario a San Francisco dall'11 al 17 novembre. (Cip)