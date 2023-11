Spagna: popolari presentano a Senato modifica regolamento per ritardare legge amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito popolare ha presentato una riforma del regolamento del Senato per dare all'ufficio di presidenza della Camera Alta, dove il partito conservatore ha la maggioranza assoluta, il potere di decidere se applicare o meno la procedura d'urgenza ai progetti di legge, come avverrà prevedibilmente con la legge sull'amnistia che i socialisti stanno concordando con le formazioni pro indipendenza. Secondo fonti popolari consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", l'intenzione è quella di modificare l'articolo 133 del regolamento in modo che l'ufficio di presidenza del Senato possa decidere se applicare la procedura d'urgenza ai disegni di legge quando il governo o il Congresso dei deputati lo richiedano. In questo modo, la legge di amnistia che dovrebbe essere presentata questa settimana potrebbe subire un ritardo. (Spm)