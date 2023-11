India-Ue: Jaishankar, negoziati “stanno avanzando”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra l’India e l’Unione europea “stanno avanzando”. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a Roma, nell’audizione odierna alla commissione Affari esteri e difesa e alla commissione Politiche dell’Unione europea del Senato riunite in seduta congiunta. “Il nostro accordo per il libero scambio verrà considerato a livello globale uno degli standard più elevati”, ha aggiunto. Il ministro ha ricordato che dal 2021 l’India è impegnata a negoziare con l’Ue una serie di accordi, tra cui quelli sulle indicazioni geografiche e sulla protezione degli investimenti, e che le parti hanno istituito un Consiglio sul commercio e la tecnologia (Ttc). Inoltre, “recentemente ci sono stati tanti dialoghi per quanto riguarda la connettività”. Jaishankar ha espresso apprezzamento anche per il “ruolo molto importante” svolto dall’Italia per rafforzare la cooperazione tra l’India e l’Ue e ha accolto “con entusiasmo” l’interesse dell’Italia e dell’Ue per l’Indo-Pacifico. (Res)