Croazia: Banca nazionale, in circolazione ancora 4,85 miliardi di kune non convertite in euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Croazia circolano ancora 4,85 miliardi di kune (circa 650 milioni di euro) che devono essere convertite in euro. Lo ha affermato Tihomir Mavricek, direttore esecutivo del settore contanti della Banca nazionale croata (Hnb), ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Hrt". Mavricek ha specificato che finora è stato restituito "l'87 per cento dei pezzi di banconote e il 25 per cento del totale delle monete in circolazione" e ha invitato i cittadini a cambiare le loro kune entro il 31 dicembre presso le quasi duemila sedi tra banche, uffici postali e all'Agenzia finanziaria (Fina). Dal primo gennaio del prossimo anno le kune potranno essere infatti cambiate esclusivamente presso la Banca nazionale fino al termine ultimo del 31 dicembre 2025. "Le esperienze di tutti i Paesi che finora hanno introdotto l'euro dimostrano che non si potrà mai recuperare tutto. Una parte rimane come ricordo, una parte va perduta e una parte distrutta", ha detto Mavricek, il quale ha concluso che i cittadini croati si sono abituati velocemente alla nuova moneta.(Seb)