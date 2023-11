Cultura: domenica 4 novembre gratis musei e parchi archeologici statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 4 novembre 2023, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la prima volta nella storia repubblicana. Questa giornata di accesso libero si aggiunge al 25 aprile e al 2 giugno e con l’iniziativa #domenicalmuseo, prevista per domenica 5 novembre 2023, offre l'opportunità di trascorrere un fine settimana alla scoperta dei luoghi della cultura. “L'apertura gratuita dei musei e dei parchi archeologici statali il 4 novembre è un invito a tutti gli italiani a celebrare questa importante ricorrenza riscoprendo le nostre radici culturali. L'identità nazionale è un bene prezioso che va custodito e valorizzato. E la cultura è lo strumento principale per promuoverlo - ha affermato il ministro Sangiuliano - Il nostro patrimonio artistico e archeologico è un unicum al mondo, è un tesoro che dobbiamo tutelare e valorizzare perché è un bene di tutti gli italiani e dell'umanità. I nostri siti e i nostri musei sono la geografia identitaria della Nazione: ogni singola pietra ci parla e racconta la nostra storia trasmettendo bellezza, sapere e conoscenza”. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Durante la Festa della Liberazione e la Festa della Repubblica gli ingressi sono stati rispettivamente 399.580 e 323.310. (Com)