Digitale: intesa Consip-Psn per la trasformazione del Paese

- Consip e Polo strategico nazionale (Psn) hanno formalizzato una collaborazione basata sulla comunanza di interessi delle rispettive finalità istituzionali, nella direzione della trasformazione digitale del Paese. Da un lato - si legge in una nota -, Consip che gestisce ogni anno circa 24 miliardi di euro di acquisti delle Pa, pari a oltre 1 per cento del Pil italiano, con oltre 500.000 contratti stipulati tra 140.000 imprese e 13.500 amministrazioni. Dall’altro, Polo strategico nazionale, che abilita l’innovazione e la gestione sicura di dati e servizi della Pa attraverso un’infrastruttura affidabile e sostenibile, progettata per rispettare i più elevati standard internazionali, e servizi avanzati che affiancano le amministrazioni nella trasformazione e messa in sicurezza delle applicazioni. Consip - impegnata nel complesso progetto di semplificazione e digitalizzazione end-to-end degli appalti pubblici, uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti e tra gli obiettivi più sfidanti del Pnrr - trova nel ricorso a Polo strategico nazionale una partnership chiave per l’infrastruttura tecnologica da costruire. (segue) (Com)