Russia: ministero Esteri, risponderemo a trattato su cooperazione militare tra Finlandia e Usa

- La Russia sarà costretta ad adottare misure appropriate in risposta all'adozione di un accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Finlandia e Stati Uniti. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Se i due Paesi approveranno l'accordo, Washington sarà in grado di utilizzare il territorio e le basi militari della Finlandia per addestramento di militari e deposito di materiali. "Posso confermare che saremo costretti a prendere misure sia militari-tecniche che di altro tipo al fine di fermare le minacce alla sicurezza nazionale della Russia che sorgono a questo proposito", ha detto la portavoce. Zakharova ha aggiunto che i passi concreti di Mosca dipenderanno da "passi concreti e azioni pratiche per attuare l'accordo, incluso il dispiegamento di contingenti statunitensi in una base militare finlandese". (Rum)