Sardegna: pescatori minacciano proteste per esercitazioni militari e mancati indennizzi

- Il mondo della pesca professionale della Sardegna si prepara a manifestazioni di protesta "eclatanti" in risposta alle crescenti tensioni e al disagio che affliggono il settore. La causa di tali preoccupazioni è duplice: il recente periodo di fermo biologico, finalizzato a favorire la ripopolazione delle specie ittiche, e l'annuncio di esercitazioni militari in alcune aree marine, che potrebbero ostacolare ulteriormente l'attività dei pescatori. L'agitazione nel settore è stata dichiarata congiuntamente da diverse organizzazioni rappresentative, tra cui Agci Agrital, Anapi, Confcooperative Federagripesca, Unci, Legacoop alimentare e la Flai Cgil regionale. Queste organizzazioni avevano già espresso preoccupazione lo scorso ottobre quando avevano richiesto chiarimenti in merito alla sospensione degli indennizzi, legati a un presunto pignoramento del ministero della Difesa. (segue) (Rsc)