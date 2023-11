Sardegna: pescatori minacciano proteste per esercitazioni militari e mancati indennizzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, le richieste di chiarimento non hanno ottenuto risposta, e l'assemblea degli operatori della pesca aveva inviato una lettera formale chiedendo la convocazione di un tavolo tecnico sulla questione delle servitù militari regionali. Purtroppo, anche questa richiesta è rimasta inascoltata. Le organizzazioni del settore della pesca sono ora determinate a far sentire la loro voce con manifestazioni pubbliche, al fine di ottenere soluzioni adeguate alle sfide che sta affrontando il comparto. Questo è particolarmente rilevante alla luce del recente termine del periodo di fermo biologico, che ha suscitato critiche da parte dei pescatori riguardo agli indennizzi ritenuti insufficienti e ai ritardi nella loro erogazione. Coldiretti pesca, ad esempio, ha a lungo sostenuto la necessità di superare il fermo biologico e di adottare misure di tutela delle specie ittiche che permettano una sostenibilità economica per le imprese del settore, tenendo conto dell'interconnessione con altre attività economiche come il commercio, la ristorazione, il turismo e la cantieristica. (Rsc)