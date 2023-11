Romania: prezzi produzione industriale in calo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della produzione industriale in Romania sono diminuiti dello 0,4 per cento a settembre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riferisce l'Istituto romeno di statistica attraverso un comunicato. Secondo le statistiche ufficiali, rispetto ad agosto 2023, nel settembre di quest'anno gli stessi prezzi della produzione industriale sono aumentati del 2 per cento. L'industria estrattiva ha registrato un aumento dei prezzi del 2,02 per cento su base annua, mentre nell'industria manifatturiera si è registrato un calo dello 0,3 per cento. La produzione e fornitura di energia elettrica ed energia termica, gas, riscaldamento dell'acqua e condizionamento è aumentata del 5,07 per cento. (Rob)