Piemonte: Stecco (Lega), chiesti maggiori fondi al governo per rispondere a bisogni sanitari

- Abbiamo approvato una proposta di legge al Parlamento che prevede di modificare a livello nazionale una legge per aumentare la possibilità di finanziare il Fondo Sanitario Nazionale per andare in qualche modo a rispondere ai crescenti bisogni che la popolazione ha in tutte le regioni: bisogni sanitari e sociosanitari. Lo ha affermato il consigliere regionale Alessandro Stecco (Lega), commentando l'approvazione della proposta del Consiglio regionale del Piemonte di aumentare le risorse della sanità portandole ad una percentuale in rapporto al Pil non inferiore al 7,5 per cento. "I crescenti bisogni della popolazione, in concomitanza con l’evoluzione della tecnologia dei farmaci, delle tante cure, a fronte di un finanziamento che è rimasto abbastanza stabile tranne nell'immediato dopo Covid nel tempo, sta determinando delle diseguaglianze importanti, tra cui minore possibilità di raggiungere i cittadini e minore possibilità di accedere ai servizi sanitari. Questo si può ovviare anche e non solo, andando a ancorare la percentuale di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, che poi viene fornita dalle regioni a valori prossimi a quelli europei della media Ocse nel tempo e con un incremento annuale che porti ad ancorarsi intorno al 7,5 per cento e questo potrebbe essere di maggiore garanzia nei confronti di una più alta copertura di quelle che sono le necessità sanitarie e sociosanitarie della popolazione - ha continuato Stecco -. (segue) (Rpi)