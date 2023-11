Piemonte: Stecco (Lega), chiesti maggiori fondi al governo per rispondere a bisogni sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una cosa che chiedono tutte le Regioni insieme, l'abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale Piemonte, bipartisan, con un accordo che ha visto tutti i voti favorevoli da parte dei consiglieri regionali e sono oonorato di poter aver fatto da relatore su un tema che sicuramente importante da affrontare con urgenza. Perché abbiamo bisogno, per mantenere il sistema sanitario pubblico efficiente e dare risposte ai cittadini, di poter avere maggiore copertura economica finanziaria. Il secondo tema è quello del togliere i tetti di spesa ai vincoli legati al personale. Oggi le Regioni non possono programmare autonomamente oltre a determinati vincoli imposti dal governo sulle assunzioni e sui tetti di spesa per il personale. E questo è un tema che ha bloccato molto la programmazione delle regioni. Riteniamo che questo sia un punto fondamentale, insieme a quello di aspetto economico-finanziario. Questi due aspetti insieme possono permettere di raccogliere le sfide della sanità di questi anni e del prossimo futuro, dando una maggiore assistenza ai cittadini", ha concluso Stecco. (Rpi)