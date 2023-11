Milano: Sala, al Famedio anche la diversità, forza per la nostra città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Famedio "c'è la forza e la capacità di una comunità di riconoscere il contributo di persone con ideali e posizioni diversi, perché Milano deve fare della sua forza la diversità". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in occasione della cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 14 nuovi Benemeriti iscritti nel Famedio, in corso al Cimitero Monumentale. "Il mosaico di esperienza umane raccolto qui è vasto - ha continuato. Milano "rinnova il suo abbraccio e riconoscenza al genio e al talento delle persone che qui hanno trovato l'ambiente ideale per sviluppare le loro ambizioni", ha concluso Sala. (Rem)