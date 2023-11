Grecia: incidenti ad Atene durante raduni tra militanti estrema destra e antifascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravi incidenti si sono verificati nella tarda serata di ieri ad Atene a margine di un raduno paneuropeo di militanti di estrema destra e di una contro-manifestazione antifascista. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. Il raduno di estrema destra era stato promosso in precedenza su alcuni canali Telegram per commemorare l’anniversario della morte di due esponenti di Alba Dorata, il partito di ispirazione nazista ormai sciolto tre anni fa, che furono uccisi nel 2013 a Neo Heraklion, sobborgo della capitale greca, nell’Attica. Nonostante le autorità elleniche avessero emesso il divieto di organizzare la commemorazione, gruppi di militanti di estrema destra si sono radunati in diverse zone. Per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico ad Atene e nella sua periferica, era stata rafforzata la presenza degli agenti di polizia. Durante gli eventi commemorativi di Alba Dorata non si sono registrati episodi di violenza, ma si sono verificati due incidenti isolati in Piazza Vittoria e nel quartiere di Monastiraki, nella capitale greca. (segue) (Gra)