Grecia: incidenti ad Atene durante raduni tra militanti estrema destra e antifascisti (2)

- In Piazza Vittoria, alcuni militanti di estrema destra tagliati fuori dal raduno hanno lanciato mortai, pietre e un estintore contro alcuni agenti di polizia schierati sul posto, provocando feriti lievi e danneggiando due veicoli di servizio. A Monastiraki, invece, circa 40 persone vestite di nero e con il volto coperto hanno assaltato la stazione della metropolitana, provocando danni a un treno in cui si trovava un gruppo di antifascisti e ferendo una donna. Gli scontri sono stati bloccati dal tempestivo intervento delle forze dell’ordine. In totale, negli ultimi tre giorni, sono state fermate dalla polizia circa 60 persone, di cui 13 arrestate per vari reati. Martedì sera, 21 cittadini italiani appartenenti al movimento di CasaPound erano stati bloccati all’aeroporto di Atene, dove erano atterrati per prendere parte al raduno organizzato a Neo Heraklion. Nei confronti del gruppo, trattenuto presso la Direzione degli stranieri, era stato avviato un procedimento di espulsione amministrativa per motivi di sicurezza nazionale. (Gra)