Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento del consigliere regionale Alessandro Stecco (Lega), commentando l'approvazione della proposta del Consiglio regionale del Piemonte di aumentare le risorse della sanità portandole ad una percentuale in rapporto al Pil non inferiore al 7,5 per cento. (Rpi)