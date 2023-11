Pakistan: caos al valico di Torkham per l’espulsione di immigrati afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valico di frontiera di Torkham, lungo il confine nord-occidentale tra il Pakistan e l’Afghanistan, è stato bloccato oggi da migliaia di persone dirette verso l’Afghanistan, all’indomani della scadenza fissata da Islamabad per l’uscita volontaria dal Paese di centinaia di migliaia di immigrati irregolari. Lo riferiscono i media locali, secondo cui già ieri le autorità pakistane hanno dato inizio a vaste operazioni di identificazione e arresto degli stranieri privi di documenti in vista dell’espatrio forzoso. A seguito della decisione assunta dal governo pakistano, più di un milione di cittadini afgani potrebbe dover lasciare il Paese o affrontare l'arresto e l'espulsione forzata. Il Pakistan ha annunciato la decisione il mese scorso, a dispetto delle rimostranze delle Nazioni Unite, di gruppi per i diritti umani e delle ambasciate di diversi Paesi occidentali. Secondo il commissario aggiunto del distretto tribale di Khyber, Abdul Nasir Khan, più di 24.000 afgani sono tornati nel loro Paese attraverso il valico di Torkham nella sola giornata di ieri. “C'erano molte persone in attesa di autorizzazione, e abbiamo predisposto accomodamenti extra per facilitare le procedure", ha detto il funzionario. Circa 128.000 cittadini afgani hanno lasciato il Pakistan dal valico di Torkham dal mese scorso, quando le autorità di Islamabad hanno dato l’ultimatum per l’abbandono del Paese su base volontaria. (segue) (Inn)