Municipio Roma XII: M5s, maggioranza nel caos dopo dimissioni assessora Ambiente

- Le dimissioni dell'assessora all'Ambiente e alla Mobilità al Municipio Roma XII, Raffaela Neri, "hanno generato un terremoto nella maggioranza". Lo affermano in una nota il consigliere capitolino del M5s, Daniele Diaco, e il consigliere municipale Lorenzo Di Russo. "Questa mattina - spiegano - il consiglio del Municipio XII si riuniva in seconda convocazione dopo che già nella giornata di martedì le forze di governo non erano state in grado di garantire il numero legale. Ebbene, solo 3 su 15 erano i consiglieri della maggioranza presenti, peraltro usciti dall'Aula al momento della discussione di un atto del Movimento 5 Stelle che impegnava la Giunta a un'azione di riqualificazione del mercato di Porta Portese. Un episodio gravissimo, che certifica l'instabilità della maggioranza, lacerata da conflitti interni. Esprimiamo sincera preoccupazione per la situazione e ci domandiamo se il Pd sia ancora in grado garantire il governo del Municipio XII". (Com)