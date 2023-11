Germania: deputato nazionalconservatore è stato informatore della Stasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputato del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) al parlamento della Turingia, Dieter Lauderbach è stato un informatore del ministero per la Sicurezza dello Stato (Stasi) della Repubblica democratica tedesca. È quanto comunicato dalla presidente dell'assemblea, Birgit Pommer, al termine delle verifiche su Lauderbach. Negli anni Ottanta, l'esponente di Afd è stato direttore per la gastronomia dell'Interhotel di Gera, riferendo alla Stasi informazioni sui propri dipendenti. Lauderbach ha respinto questa ricostruzione. Nella Repubblica democratica tedesca, la Stasi svolgeva funzioni di polizia politica, servizio segreto sia interno sia esterno e controspionaggio militare. (Geb)