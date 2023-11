Sardegna: Gdf Sassari, sequestrati oltre 900 chili di liquido inalazione per sigarette elettroniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero, e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Sassari, hanno individuato, nel centro cittadino algherese, un opificio abusivo di oltre 150 metri quadrati dove veniva svolta una illecita attività di miscelazione di liquidi da inalazione per sigarette elettroniche. Durante la perquisizione dei locali, sono stati individuati più di 15mila flaconi di liquidi per un totale di oltre 927 chili, insieme alle rispettive confezioni ed alla strumentazione necessaria alla lavorazione degli stessi liquidi, nonché 93mila tasselli fiscali pronti per essere apposti sui flaconi ma la cui detenzione non era autorizzata. Avrebbero fruttato sul mercato più di 164mila euro. Tutta la merce rinvenuta veniva sottoposta a sequestro e i due responsabili, cittadini algheresi, sono stati segnalati alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. (Rsc)