Medio Oriente: ambasciatore russo in Israele, facciamo ogni sforzo per evacuare concittadini da Gaza

- Il ministero degli Esteri russo sta facendo ogni sforzo per evacuare i cittadini russi dalla Striscia di Gaza il prima possibile. Lo ha detto l'ambasciatore russo in Israele, Anatolij Viktorov, intervistato dall'emittente "Rossija 24". "Il ministero degli Esteri russo, le agenzie russe, le nostre istituzioni straniere al Cairo, a Tel Aviv e Ramallah sono impegnate in contatti con le autorità competenti, stiamo facendo ogni sforzo per garantire l'evacuazione rapida e sicura di tutti i cittadini russi dalla Striscia di Gaza, e sono sicuro che i nostri sforzi avranno successo", ha affermato il diplomatico. (Rum)