Infrastrutture: Arabia Saudita, approvata regolamentazione attività marittime nel Mar Rosso

- Il governo dell’Arabia Saudita ha approvato il regolamento dell’Autorità per il Mar Rosso in materia di attività marittime ricreative. Lo ha riferito il presidente del Consiglio di amministrazione dell’Autorità per il Mar Rosso, Ahmed al Khateeb, aggiungendo che il nuovo regolamento rappresenta un passo cruciale per facilitare lo sviluppo sostenibile nella regione. L’iniziativa, infatti, si inscrive nel contesto dell’obiettivo fissato dal governo di Riad di fare del Mar Rosso un’importante meta del turismo internazionale, tutelandone al contempo le risorse naturali. (Res)