Serbia: Tabakovic (Nbs), non abbiamo più bisogno di accordo di stand by con Fmi

- La Serbia non ha più bisogno di un accordo stand by con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e pertanto ha chiesto di passare a un prestito a scopo precauzionale sei mesi prima del previsto. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "FoNet" la governatrice della Banca nazionale serba (Nbs) Jorgovanka Tabakovic. "Si tratta di una grande notizia per la nostra economia e per i cittadini", ha sottolineato. "Sono lieta di affermare che la situazione finanziaria del Paese è tale che le condizioni sono state soddisfatte già ora e dopo aver ritirato meno della metà dei fondi approvati possiamo passare a un prestito precauzionale con il Fmi", ha spiegato Tabakovic. L'accordo a scopo precauzionale è un accordo meno vincolante per i Paesi membri del Fondo monetario e non comporta il prelievo dei fondi se non necessario. (Seb)