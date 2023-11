© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro denunce e undici multe per sette mila euro: è il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri di Stilo, Reggio Calabria, che nell’agosto scorso avevano scoperto due aree destinate a discariche abusive, di cui una in pieno centro abitato e l’altra in Contrada Burrao. (Rin)