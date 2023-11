Turismo: Spagna, nei primi nove mesi anno oltre 66,5 milioni di visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, la Spagna ha ricevuto più di 66,5 milioni di turisti, il 19 per cento in più rispetto al 2022 (56 milioni). È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'importo complessivo speso dai visitatori è stato di 84,6 miliardi di euro, il 24 per cento in più rispetto all'anno precedente. La spesa media per turista è stata di circa 1.271 euro. Il Regno Unito, davanti a Germania e Francia.(Spm)