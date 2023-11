Tunisia: Parlamento discute oggi il disegno di legge contro la normalizzazione con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), la camera bassa del Parlamento tunisino, discuterà oggi di un disegno di legge che vieta la normalizzazione delle relazioni con lo Stato di Israele. Lo ha riferito l’Assemblea dei rappresentanti del popolo in un comunicato stampa. Il 23 ottobre scorso, la commissione per i Diritti e le libertà dell’Arp aveva approvato, a maggioranza relativa, una proposta di legge che definisce come "reato" la normalizzazione con Israele. Secondo la presidente della commissione, Hela Jaballah, nel testo sono presenti le definizioni dell'”entità sionista” (espressione riferita allo Stato di Israele), del termine “normalizzazione” e del relativo “reato”, nonché precisazioni sulle forme e sui tipi di questa normalizzazione. (segue) (Tut)