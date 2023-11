Roma: Casu (Pd), intollerabile oltraggio a pietre inciampo dedicate a 4 vittime della Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intollerabile oltraggio alle pietre d'inciampo dedicate a 4 vittime della Shoah che hanno lasciato Trastevere per raggiungere i campi di sterminio e non fare mai più ritorno a Roma riguarda tutti e tutte noi: la memoria dell'orrore più grande che abbiamo attraversato, il futuro che stiamo costruendo per i nostri figli. Lo scrive sui social il deputato Pd Andrea Casu, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera. "Per questa ragione insieme alla totale vicinanza e solidarietà alla Comunità ebraica e alle famiglie direttamente colpite dobbiamo potenziare il nostro impegno collettivo per fermare l'odio anti ebraico che anche in Europa non si è mai spento e in questo momento sta pericolosamente tornando a crescere", conclude. (Com)