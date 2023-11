Donbass: Russia, Ucraina l'altro ieri Donetsk ha preso di mira giornalisti e medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 ottobre scorso le forze ucraine hanno bombardato la città di Donetsk, lanciando deliberatamente due attacchi per aumentare il numero di vittime tra giornalisti, medici e soccorritori. Lo ha dichiarato oggi nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "All'inizio di questa settimana a seguito di un altro bombardamento da parte di militari ucraini di infrastrutture civili a Donetsk, tre dipendenti di 'Izvestja' sono rimasti gravemente feriti. Miracolosamente, i giornalisti di 'Tass' e del canale televisivo 'Zvezda' che erano anche sotto il fuoco non sono stati feriti", ha affermato Zakharova. La portavoce ha spiegato che i giornalisti sono arrivati ad un luogo dove i militari ucraini hanno colpito una stazione ferroviaria. Secondo Zakharova, l'esercito ucraino "ha deliberatamente aspettato una pausa" per lanciare un nuovo attacco, in modo da "garantire vittime tra i soccorritori, i medici e i giornalisti". (Rum)