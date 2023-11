Migranti: Marocco sventa l'infiltrazione di 100 clandestini a Ceuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì, le forze di sicurezza marocchine hanno impedito l'infiltrazione di circa 100 migranti illegali provenienti dall'Africa sub-sahariana a Ceuta, exclave spagnola in territorio africano. “Un folto gruppo di migranti ha cercato di avvicinarsi all'area compresa tra Belyounech e Benzo Beach. Tuttavia, le forze di sicurezza marocchine hanno prontamente prevenuto il loro ingresso. La Guardia Civil spagnola, dispiegata in quella zona in stretta collaborazione con le forze marocchine, non è stata costretta a intervenire, in quanto le autorità marocchine hanno preso il pieno controllo della situazione”, afferma il quotidiano Express. (Res)