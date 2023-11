Medio Oriente: Egitto preoccupato per "rischiose" operazioni militare di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha tenuto un incontro ieri con David Lammy, segretario di Stato ombra per gli affari esteri, Commonwealth e sviluppo del Regno Unito, e Lisa Nandy, segretario di Stato ombra britannico per lo sviluppo internazionale. Lo ha annunciato Ahmed Abou Zeid, portavoce del ministero degli Esteri egiziano. Durante l'incontro, entrambe le parti hanno discusso della situazione nella Striscia di Gaza e della crescente escalation militare nella regione. L'attenzione si è concentrata sulle implicazioni umanitarie e sulla sicurezza dell'escalation militare a Gaza. Shoukry ha enfatizzato l'importanza di intensificare gli sforzi internazionali coordinati per porre fine al conflitto in corso a Gaza e attuare immediatamente una tregua umanitaria che protegga la vita dei civili palestinesi e agevoli l'accesso sicuro e sostenibile degli aiuti umanitari. “Questo dovrebbe avvenire nel rispetto degli obblighi degli Stati in conformità con le disposizioni del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario, tenendo sempre presente i valori fondamentali dell'umanità”, ha detto il portavoce. (Cae)