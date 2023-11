Libia: Haftar dà il via alla Conferenza sulla ricostruzione di Derna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), ha ufficialmente inaugurato ieri la Conferenza internazionale per la ricostruzione delle zone della Libia orientale colpite dalle alluvioni di settembre. La conferenza si è tenuta a Derna, città di circa 100 miola abitanti devastata dalle inondazioni causate dal crollo di due dighe a seguito del passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel”. Secondo il quotidiano libico “Al Wasat”, all’evento hanno preso parte oltre 162 aziende provenienti da 26 paesi. Tra i partecipanti c'era anche Osama Hammad, primo ministro del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn), designato dalla Camera dei rappresentanti ma non riconosciuto dalla Comunità internazionale. Assente, invece, il presidente del Parlamento, Aguila Saleh, il quale non ha partecipato all'evento. (Lit)