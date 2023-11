Libia: 50 istituti scolastici, 26 università e 24 istituti scenderanno in piazza a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 50 istituti scolastici, 26 università e 24 istituti parteciperanno una protesta programmata per l'11 novembre. Questa iniziativa è stata annunciata da Osama al Azrag, il direttore del corpo docente dell'Università di Tripoli. Al Azrag ha dichiarato che il corpo docente dell'Università di Tripoli continuerà il proprio sit-in e si unirà alla manifestazione prevista per l'11 novembre, insieme a numerose altre istituzioni educative: “Abbiamo prolungato il nostro sit-in per oltre due mesi senza ricevere risposte dal governo alle nostre richieste. Ecco perché consideriamo cruciale adottare questa posizione per esercitare pressione". Dal 5 settembre, i docenti dell'Università di Tripoli sono in sciopero per rivendicare aumenti salariali, opportunità di studio all'estero e un miglioramento delle condizioni lavorative. (Lit)